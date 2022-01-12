Очень рекомендую вам сохранить рецепт этого пирога, он точно вам понравится. Рецепт максимально простой и легкий, но этот мандариновый пирог, один из самых удачных. Нежный и ароматный, весь процесс приготовления составляет не более 40 минут, а результат всегда превосходный. Отличный вариант для зимнего чаепития в кругу семьи или друзей.

Ингредиенты:

Мандарины - 3-4 шт.

Яйца - 3 шт.

Мука - 150 г

Сахар - 1 стак. (емк. 250 г)

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 1 щеп.

Сливочное масло - 20 г

Сахарная пудра - 2 ст. л.

Подробный пошаговый рецепт:

Приготовление:

Очистить и разобрать на дольки мандарины. Каждую дольку мандаринов разрезать на кусочки.

Яйца разделить на белки и желтки. Белки отправить в холодильник, а желтки взбить с половиной сахара до пышной массы.

Затем в белки добавить щепотку соли и взбить их до устойчивых пиков с оставшимся сахаром.

Аккуратно соединить белковую и желтковую массу, перемешивая снизу вверх.

В муку добавить разрыхлитель, перемешать и просеять частями в яичную смесь. Аккуратно перемешать и добавить мандарины.

Выложить тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом. Отправить в разогретую духовку на температуру 180 градусов примерно на 25-30 минут.

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.