Очень рекомендую вам сохранить рецепт этого пирога, он точно вам понравится. Рецепт максимально простой и легкий, но этот мандариновый пирог, один из самых удачных. Нежный и ароматный, весь процесс приготовления составляет не более 40 минут, а результат всегда превосходный. Отличный вариант для зимнего чаепития в кругу семьи или друзей.
Ингредиенты:
Мандарины - 3-4 шт.
Яйца - 3 шт.
Мука - 150 г
Сахар - 1 стак. (емк. 250 г)
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Соль - 1 щеп.
Сливочное масло - 20 г
Сахарная пудра - 2 ст. л.
Подробный пошаговый рецепт:
Приготовление:
Очистить и разобрать на дольки мандарины. Каждую дольку мандаринов разрезать на кусочки.
Яйца разделить на белки и желтки. Белки отправить в холодильник, а желтки взбить с половиной сахара до пышной массы.
Затем в белки добавить щепотку соли и взбить их до устойчивых пиков с оставшимся сахаром.
Аккуратно соединить белковую и желтковую массу, перемешивая снизу вверх.
В муку добавить разрыхлитель, перемешать и просеять частями в яичную смесь. Аккуратно перемешать и добавить мандарины.
Выложить тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом. Отправить в разогретую духовку на температуру 180 градусов примерно на 25-30 минут.
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.